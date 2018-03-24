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Muğlaspor 0 - Y.Orduspor 2
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MUĞLASPOR 0 - Y.ORDUSPOR 2

Muğlaspor 0 - Y.Orduspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Muğlaspor ile Y.Orduspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Y.Orduspor 2-0 kazandı.

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Muğlaspor 0 - Y.Orduspor 2

TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Muğlaspor ile Y.Orduspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Orduspor 2-0 kazandı.

Muğlaspor: Barış Başkan, Fırat Hekimoğlu, Yasin Öztop, Ömerül Faruk İşler, Onur Uğlu, Ender Acar, Sergen Çelik (55' Ceyhun Elmas), Nizamettin Emirhan Kılıç, Yağız Rüştü Aktaş (71' Ali Sinan Gayla), Emre Gemici (76' Murat Can Yayla), Melik Yeğin

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Y.Orduspor: Osman Kurtuldu, Burak Keskin, Emre Kara (61' Hasan Tosun), Kerim Bölük, Asım Can Çaykıran, Mustafa Kayabaşı, Fatih Özçelik (72' Safa Yıldırım), Tuncay Fındıkçı, Onur Toprak, Erhan Şengül, İbrahim Alan (85' Fatih Arat)

Teknik Direktör: Cahit Terzi

Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Mikail Can, Halit Karacabay, Özgür Reha Alıcı

Goller: DK 21: Tuncay Fındıkçı (Y.Orduspor), DK 88: Hasan Tosun (Y.Orduspor)

Sarı Kartlar: DK 31: Fatih Özçelik (Y.Orduspor), DK 34: Erhan Şengül (Y.Orduspor), DK 52: Onur Uğlu (Muğlaspor), DK 56: İbrahim Alan (Y.Orduspor), DK 60: Yasin Öztop (Muğlaspor), DK 88: Fırat Hekimoğlu (Muğlaspor)

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