Muğlaspor 0 - Y.Orduspor 2
TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Muğlaspor ile Y.Orduspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Y.Orduspor 2-0 kazandı.
Muğlaspor: Barış Başkan, Fırat Hekimoğlu, Yasin Öztop, Ömerül Faruk İşler, Onur Uğlu, Ender Acar, Sergen Çelik (55' Ceyhun Elmas), Nizamettin Emirhan Kılıç, Yağız Rüştü Aktaş (71' Ali Sinan Gayla), Emre Gemici (76' Murat Can Yayla), Melik Yeğin
Teknik Direktör: Ramazan Silin
Haberleri İstatistikleri
Y.Orduspor: Osman Kurtuldu, Burak Keskin, Emre Kara (61' Hasan Tosun), Kerim Bölük, Asım Can Çaykıran, Mustafa Kayabaşı, Fatih Özçelik (72' Safa Yıldırım), Tuncay Fındıkçı, Onur Toprak, Erhan Şengül, İbrahim Alan (85' Fatih Arat)
Teknik Direktör: Cahit Terzi
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Mikail Can, Halit Karacabay, Özgür Reha Alıcı
Goller: DK 21: Tuncay Fındıkçı (Y.Orduspor), DK 88: Hasan Tosun (Y.Orduspor)
Sarı Kartlar: DK 31: Fatih Özçelik (Y.Orduspor), DK 34: Erhan Şengül (Y.Orduspor), DK 52: Onur Uğlu (Muğlaspor), DK 56: İbrahim Alan (Y.Orduspor), DK 60: Yasin Öztop (Muğlaspor), DK 88: Fırat Hekimoğlu (Muğlaspor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.