Adliyespor 1 - Utaş Uşakspor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Adliyespor ile Utaş Uşakspor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Adliyespor: Onurcan Piri, Cevher Toktaş, Gökhan Şahin, Metin İlhan (87' Kadir Salih), Salih Sarıkaya, Deniz Keskin, Erol Can Akdağ, Okan Saraçoğlu, Celal Hanalp, Fevzi Can Bozkuş (90' Serkan Şirin), Ali Aydemir (78' Ferdi Konak)
Teknik Direktör: Muharrem Uğur
Haberleri İstatistikleri
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Ahmet Aktaş, Oğuzhan Yıldırım (73' Doğan Seçkin Şavkın), Fatih Çolak, Murat Rüzgar, Ekrem Sütçü, Şemsettin Ender Kılıç, Nurettin Çağlar, Kerem Çağatay, Halil İbrahim Cenik (68' Tayfur Emre Yılmaz), Şahin Fıstıkcı (83' Emrah Taysı)
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Özcan, Zafer Gayretli, Kenan Özcan, Mehmet Çağatay Lakot
Goller: DK 63: Halil İbrahim Cenik (Utaş Uşakspor), DK 66: Erol Can Akdağ (Adliyespor)
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