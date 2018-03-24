﻿
Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAŞAKŞEHİR'DE AKHİSARSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, 1 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam etti.

344 Okunma

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kulübün Başakşehir'deki tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde turuncu-lacivertli ekip, koşuların ardından dar alan ve 5'e 3 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Manuel Da Costa, Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Edin Visca ve Alexandru Epureanu'nun yanı sıra sakatlığı devam eden Marcio Mossoro ve izinli olan Emre Belözoğlu katılmadı.
Başakşehir'den Emre Akbaba hamlesi
Akhisarspor arayı boş geçmeyecek
Adebayor yıllara meydan okuyor
M.Başakşehir 1 - Beşiktaş 0
M.Başakşehir - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...
Okan Buruk: Yerimizi sağlamlaştırdık
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿