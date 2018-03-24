Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kulübün Başakşehir'deki tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde turuncu-lacivertli ekip, koşuların ardından dar alan ve 5'e 3 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Manuel Da Costa, Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Edin Visca ve Alexandru Epureanu'nun yanı sıra sakatlığı devam eden Marcio Mossoro ve izinli olan Emre Belözoğlu katılmadı.
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