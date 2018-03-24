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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
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BEŞİKTAŞ'TA AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana koşularla başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra topla idman yaptı.

Top kontrolü, pas, top kapma, dar alanda oyun çalışmaları sonrasında minyatür kale maç yapan futbolcular, yarı sahada oynanan maçın ardından şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmana milli takımlarda olan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi katılmadı.

Pazar günü izin yapacak Beşiktaşlı futbolcular, hazırlıklarına 26 Mart Pazartesi akşamı yapacakları idmanla devam edecek.

Öte yandan, siyah-beyazlılarda analiz uzmanı Eren Şafak ile kaleci antrenörü Hakan Çalışkan'ın doğum günleri antrenman öncesinde kesilen pastayla kutlandı.
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