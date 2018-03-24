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Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, günü sabah antrenmanıyla geçirdi.

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Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra ayak tenisi oynadı.

Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan tempolu koşu çalışmasıyla son buldu.

 
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