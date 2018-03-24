Gençlerbirliği'nden o haberlere açıklama

Gençlerbirliği'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

KAMUOYUNA DUYURU

Bugün Hürriyet Ankara’da “Beştepe’de Tansiyon Yüksek” başlığıyla yayınlanan yazıda gerçeği yansıtmayan ifadelere yer verilmiştir. Ligin son 8 maçında önemli bir periyoda giriliyorken, taraftarlarımızı ve camiamızı yanıltmaya yönelik bu haberlere karşı kulübümüz bu açıklamayı zorunlu olarak yapma ihtiyacı hissetmiştir.



Başkanımız Murat Cavcav, Kulüp Genel Müdürümüz Emrah Atasoy ve Teknik Direktörümüz Ümit Özat, milli maç arasında takımımızın kamp için şehir dışına gitme ihtimalini düşünmüş ancak Teknik Direktörümüz Ümit Özat’ın Ankara’da kalmanın daha uygun olacağına karar vermesi ile bu düşünceden vazgeçilmiştir. Dolayısıyla haberde bahsedildiği gibi kulüp içinde bazı yöneticilerin konuyu reddetmesi gibi bir durum yaşanmamış, bu konu gündeme dahi gelmemiş ve teknik direktörümüzün kararıyla çalışmalarımıza Ankara’da devam edilmiştir.



Yine haberde Teknik Direktörümüz Ümit Özat’ın 22 Mart tarihinde basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantının amacı farklı yansıtılmış ve kriz iması yapılmıştır. Toplantı içerisinde teknik direktörümüz tarafından da basın mensuplarına söylendiği gibi milli maç arasında yoğun geçen çalışmaların basına kapalı olarak devam edilmesine karar verilmiştir.

Teknik Direktörümüz Ümit Özat , basına kapalı olan antrenmanlar nedeniyle kulübe uzak kalacak Ankara basınını bilgilendirmek, Ankara basınının kulübümüzün içinden geçtiği süreçten haberdar olması ve genel bir durum değerlendirmesi adına böyle bir toplantı yapmaya karar vermiştir.

Kulübümüzün tek gündemi Gençlerbirliği’nin başarısı ve bu 8 haftalık süreci en iyi sonuçla atlatmaktır. Bu nedenle haberde bahsedilen kongre ile ilgili hiç bir durum ve konu kulübümüzün önceliği değildir. Teknik Direktörümüz Ümit Özat’ın bazı yönetim kurulu üyelerimizin teknik ekip katına çıkmamasını istemesi ise haberdeki asılsız bir başka iddiadır.

Önümüzdeki sekiz haftada birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken camiamızın bu tür haberlere itibar etmemisini önemle rica ederiz.

Gençlerbirliği Spor Kulübü