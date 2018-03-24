Beştepe’de tansiyon yüksek

Akhisar maçında ortaya konan etkisiz futbola, başta başkan Murat Cavcav olmak üzere bir çok yöneticinin tepki gösterdiği, Teknik Direktör Ümit Özat ile bazı yöneticiler arasında geçmişte yaşanan tartışmaların, son dönemde şiddetlendiği, kulüpte soğuk rüzgarların estiği ileri sürüldü.

PRİM TARTIŞMASI İLE BAŞLADI

Kulüp içindeki çatışmanın, Gençlerbirliği’nin, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı dönem içinde de olduğu, Kardemir Karabükspor maçı priminde iyice büyüdüğü iddia edildi. Bu müsabakada, belirlenen maç primi, teknik ekibin isteği doğrultusunda yükseltilmiş, sonrasında indirilmiş, en sonunda yeniden arttırılarak krize dönmeden, rafa kaldırılmıştı. Akhisar maçından sonra gelen tepkiler geçmişte yaşanan bu tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

SESSİZ SEDASIZ AYRILIŞ

Gençlerbirliği’nde son dönemde yaşanan ilginç gelişmelerden biri de takımın kalecilerinden Nihat Şahin’in sessiz sedasız, sözleşmesinin feshedilmesi oldu. Nihat, takımdan gönderilişinin ardından, sosyal medyada, isim vermeden üstü kapalı mesajıyla, dikkat çekmişti. Nihat’ın, disiplinsiz davranışları nedeni ile kulüpten uzaklaştırıldığı öğrenilirken, benzer davranışlarda bulundukları ileri sürülen Aydın Karabulut ve Deniz Yılmaz’ın, teknik ekibin koruması altında olduğu için kendilerinin sadece uyarıldığı iddia edildi.

KONGRE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gençlerbirliği, lige tutunma mücadelesini sürdürürken, hem kulüp mevcut yönetimi, hem muhalif grup, Mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulla ilgili çalışmalarına ağırlık vermiş durumda. Mevcut yönetime isyan bayrağını çekip kulüpten ayrılanlarla birlikte, geçmiş dönemlerde kulüpte önemli görevler üstlenmiş camianın etkili büyükleri, farklı zamanlarda buluşup, durum değerlendirmesi yapıyor. Mevcut başkan Murat Cavcav ve yakınındaki isimler ise yeni liste oluşturma çabası içinde.

Ancak, sürpriz bir girişimin yürütüldüğü iddiası da kulislerde konuşuluyor. Bazı isimlerin, Mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulda, camianın çok yakından tanıdığı bir ismi başkan adaylığı konusunda gündeme taşımaya çalıştığı ve bu yönde faaliyet yürüttüğü ileri sürülüyor.

hürriyet ankara