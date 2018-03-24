Gölcükspor - Diyarbekirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Gölcükspor - Diyarbekirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 28. Haftasında Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Yüksel yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Gölcük Şehir
Gölcükspor: Furkan Sakı, Ömer Faruk Boz, Furkan Özyapı, Sedat Cengiz, Ahmet Kutluer, İbrahim Demirer, Oktay Balcı, Selim Dedekoç, Onur Özcan, Sercan Yılmaz, Murat Can Koçak
Teknik Direktör: Serdal Eroy
Haberleri İstatistikleri
Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün, Emre Tosun, Mustafa Aydoğdu, Umut Dilek, Muhammed Akarslan, Mehmet Özdıraz, Taner Yıldız, Gökhan Köseoğlu, Emrah Kiraz, Fatih Ergen, Tugay Kırcalı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Yüksel, Vedat Demir, Ozan Bekar, Batuhan Bayar
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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