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Gölcükspor - Diyarbekirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GÖLCÜKSPOR - DİYARBEKİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gölcükspor - Diyarbekirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Gölcükspor ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gölcükspor - Diyarbekirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Gölcükspor - Diyarbekirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 28. Haftasında Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Yüksel yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Gölcük Şehir

Gölcükspor: Furkan Sakı, Ömer Faruk Boz, Furkan Özyapı, Sedat Cengiz, Ahmet Kutluer, İbrahim Demirer, Oktay Balcı, Selim Dedekoç, Onur Özcan, Sercan Yılmaz, Murat Can Koçak

Teknik Direktör: Serdal Eroy

Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün, Emre Tosun, Mustafa Aydoğdu, Umut Dilek, Muhammed Akarslan, Mehmet Özdıraz, Taner Yıldız, Gökhan Köseoğlu, Emrah Kiraz, Fatih Ergen, Tugay Kırcalı

Teknik Direktör:

Hakem: Emre Yüksel, Vedat Demir, Ozan Bekar, Batuhan Bayar

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Diyarbekirspor 1 - Erokspor 0
Diyarbekirspor - Erokspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Tire 1922 Spor 2 - Gölcükspor 1
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