Muğlaspor - Y.Orduspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Muğlaspor - Y.Orduspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 28. Haftasında Muğla Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Demokrat Özgür Güneş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Muğla Atatürk
Muğlaspor: Onur Uğlu, Nizamettin Emirhan Kılıç, Emre Gemici, Ender Acar, Barış Başkan, Yağız Rüştü Aktaş, Yasin Öztop, Sergen Çelik, Ömerül Faruk İşler, Melik Yeğin, Fırat Hekimoğlu
Teknik Direktör: Ramazan Silin
Haberleri İstatistikleri
Y.Orduspor: Osman Kurtuldu, Burak Keskin, Onur Ramazan Toprak, Mustafa Kayabaşı, Tuncay Fındıkcı, Kerim Bölük, Erhan Şengül, Asım Can Çaykıran, Emre Kara, Fatih Özçelik, İbrahim Alan
Teknik Direktör: Cahit Terzi
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Mikail Can, Halit Karacabay, Özgür Reha Alıcı
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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