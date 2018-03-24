﻿
Muğlaspor - Y.Orduspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

MUĞLASPOR - Y.ORDUSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Muğlaspor - Y.Orduspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 2.Grup 28. haftasında Muğlaspor ile Y.Orduspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

205 Okunma

Muğlaspor - Y.Orduspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Muğlaspor - Y.Orduspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 28. Haftasında Muğla Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Demokrat Özgür Güneş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Muğla Atatürk

Muğlaspor: Onur Uğlu, Nizamettin Emirhan Kılıç, Emre Gemici, Ender Acar, Barış Başkan, Yağız Rüştü Aktaş, Yasin Öztop, Sergen Çelik, Ömerül Faruk İşler, Melik Yeğin, Fırat Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Y.Orduspor: Osman Kurtuldu, Burak Keskin, Onur Ramazan Toprak, Mustafa Kayabaşı, Tuncay Fındıkcı, Kerim Bölük, Erhan Şengül, Asım Can Çaykıran, Emre Kara, Fatih Özçelik, İbrahim Alan

Teknik Direktör: Cahit Terzi

Hakem: Demokrat Özgür Güneş, Mikail Can, Halit Karacabay, Özgür Reha Alıcı

﻿

ETİKETLER #Muğlaspor
Anagold 24Erzincanspor 0 - Muğlaspor 0
İşte Anagold 24Erzincanspor - Muğlaspor maçında ilk 11'ler
Muğlaspor 1 - A. Bağcılar 2
Muğlaspor - A. Bağcılar sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
7
Klasspor 10 yaşında...
Yeşil Bursa 0 - Muğlaspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿