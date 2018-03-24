İşte Büyükçekmece Tepecikspor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Büyükçekmece Tepecikspor - Tekirdağspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 28. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sercan Murat Gündüzler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Mehmet Arı, Caner Bulut, Recep Metin, Yusuf Atay, Fırat Bozkurt, Yılmaz Lüle, Onur Demir, Aykut Çakay, Emrah Yollu, Eray Açıkgöz
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Tekirdağspor: Mert Yıldız, İbrahim Can Köse, Mücahit Özkul, Berk Akıncı, Cihan Saydam, Onur Muhammet Parlar, Mert Güney, Tarkan Hanci, Nurullah Serbest, Burak Aydın, Vedat Saygı
Teknik Direktör: Recai Çaloğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sercan Murat Gündüzler, Fatih Pazı, Çağlar Öztürk, Emre Korkmaz
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