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İşte Büyükçekmece Tepecikspor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Büyükçekmece Tepecikspor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile Tekirdağspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Büyükçekmece Tepecikspor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Büyükçekmece Tepecikspor - Tekirdağspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 28. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sercan Murat Gündüzler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Mehmet Arı, Caner Bulut, Recep Metin, Yusuf Atay, Fırat Bozkurt, Yılmaz Lüle, Onur Demir, Aykut Çakay, Emrah Yollu, Eray Açıkgöz

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Tekirdağspor: Mert Yıldız, İbrahim Can Köse, Mücahit Özkul, Berk Akıncı, Cihan Saydam, Onur Muhammet Parlar, Mert Güney, Tarkan Hanci, Nurullah Serbest, Burak Aydın, Vedat Saygı

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Hakem: Sercan Murat Gündüzler, Fatih Pazı, Çağlar Öztürk, Emre Korkmaz

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Utaş Uşakspor 0 - Büyükçekmece Tepecikspor 0
Tekirdağspor 0 - Karacabey Birlik 2
Tekirdağspor 0 - Karacabey Birlik 2
İşte Tekirdağspor - Karacabey Birlik maçında ilk 11'ler
Utaş Uşakspor - Büyükçekmece Tepecikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Kızılcabölükspor 1 - Tekirdağspor 0
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