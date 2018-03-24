İşte Adliyespor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Adliyespor - Utaş Uşakspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 28. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Özcan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Adliyespor: Metin İlhan, Ali Aydemir, Celal Hanalp, Salih Sarıkaya, Onurcan Piri, Erol Can Akdağ, Cevher Toktaş, Fevzi Can Bozkuş, Gökhan Şahin, Deniz Keskin, Okan Saraçoğlu
Teknik Direktör: Muharrem Uğur
Haberleri İstatistikleri
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Ahmet Aktaş, Kerem Çağatay, Nurettin Çağlar, Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı, Ekrem Sütçü, Murat Rüzgar, Oğuzhan Yıldırım, Şemsettin Ender Kılıç, Fatih Çolak
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Özcan, Zafer Gayretli, Kenan Özcan, Mehmet Çağatay Lakot
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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