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İşte Adliyespor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADLİYESPOR - UTAŞ UŞAKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adliyespor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 28. haftasında Adliyespor ile Utaş Uşakspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adliyespor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Adliyespor - Utaş Uşakspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 28. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sinan Özcan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Adliyespor: Metin İlhan, Ali Aydemir, Celal Hanalp, Salih Sarıkaya, Onurcan Piri, Erol Can Akdağ, Cevher Toktaş, Fevzi Can Bozkuş, Gökhan Şahin, Deniz Keskin, Okan Saraçoğlu

Teknik Direktör: Muharrem Uğur

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Ahmet Aktaş, Kerem Çağatay, Nurettin Çağlar, Halil İbrahim Cenik, Şahin Fıstıkcı, Ekrem Sütçü, Murat Rüzgar, Oğuzhan Yıldırım, Şemsettin Ender Kılıç, Fatih Çolak

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Hakem: Sinan Özcan, Zafer Gayretli, Kenan Özcan, Mehmet Çağatay Lakot

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