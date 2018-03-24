İşte Düzyurtspor - Arsinspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Düzyurtspor - Arsinspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 28. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Egemen Artun yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Düzyurtspor: Ogün Samet Nuhoğlu, Miraç Acer, Erdinç Kedikli, Taşkın Kartal, Sami Emirhan Kayıkçı, Hakan Aydın, Murat Kan, Emre Akgün, Taha Gür, Ali Kemal Başaran, Samet Aydın
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
Haberleri İstatistikleri
Arsinspor: Mehmet Can Küçükalioğlu, Caner İlyas, Mücahit Çakır, Adem Kaba, Miraç Çakmak, Haluk Ulaşoğlu, Mesut Yaylı, Enes Yılmaz, İlhan Faruk Güler, Bekir Can Kara, Onur Berber
Teknik Direktör: Sinan Durmuş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Egemen Artun, Sezgin Şahbaz, Emrah Uluçay, Murat Göze
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