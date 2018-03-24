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Fatih Karagümrük - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...
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FATİH KARAGÜMRÜK - SAKARYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fatih Karagümrük - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fatih Karagümrük - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Vefa Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vefa

Fatih Karagümrük: Hüseyin Tokmak, Hüseyin Öztürk, Emir Gökçe, Denis Taşkesen, Burak Göksel, Tarık Çetin, Serkan Odabaşoğlu, Fatih Kuruçuk, Hasan Ülker, Gökcan Gelmen, Can Morgül

Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç

Sakaryaspor: Cenk Kaplan, Serdar Ümit Deniz, Ferhat Yazgan, Yunus Emre Yalçın, Ramazan Civelek, Karahan Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Mahir Sağlık, Tufan Kelleci, Burak Bekaroğlu, Ercüment Kafkasyalı

Teknik Direktör: Engin Korukır

Hakem: Zorbay Küçük, Mehmet Ali Akkor, Furkan Ürün, Mustafa Murat Oğuz

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Sakaryaspor 1 - Altay 0
Kırklarelispor 0 - Fatih Karagümrük 0
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