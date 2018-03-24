Fatih Karagümrük - Sakaryaspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Vefa Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Vefa
Fatih Karagümrük: Hüseyin Tokmak, Hüseyin Öztürk, Emir Gökçe, Denis Taşkesen, Burak Göksel, Tarık Çetin, Serkan Odabaşoğlu, Fatih Kuruçuk, Hasan Ülker, Gökcan Gelmen, Can Morgül
Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç
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Sakaryaspor: Cenk Kaplan, Serdar Ümit Deniz, Ferhat Yazgan, Yunus Emre Yalçın, Ramazan Civelek, Karahan Yasir Subaşı, Talha Mayhoş, Mahir Sağlık, Tufan Kelleci, Burak Bekaroğlu, Ercüment Kafkasyalı
Teknik Direktör: Engin Korukır
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Mehmet Ali Akkor, Furkan Ürün, Mustafa Murat Oğuz
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