Altay - Silivrispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Altay - Silivrispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tolga Sancak yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Altay: Serkan Sözmen, Fatih Gül, Murat Uluç, Ferhat Çulcuoğlu, Necdet Kaba, Muharrem Ozan Cengiz, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Ozan Sol, Murat Türkkan, İhsan Furkan Deniz
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Silivrispor: Yusuf Onur Arıkan, Furkan Safi, Tufan Zahid Arslan, Ali Aytemur, Süleyman Özdamar, Batuhan Ünsal, Orhan Gülle, Eşref Korkmazoğlu, İsmail Düzgün, Berkant Şahin Kök, Tolgahan Erbay
Teknik Direktör: Tahir Şems Önal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tolga Sancak, Mehmet Şengül, Mahmut Gülle, Murat Türkoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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