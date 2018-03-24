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Altay - Silivrispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTAY - SİLİVRİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altay - Silivrispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. haftasında Altay ile Silivrispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altay - Silivrispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Altay - Silivrispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 28. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tolga Sancak yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Serkan Sözmen, Fatih Gül, Murat Uluç, Ferhat Çulcuoğlu, Necdet Kaba, Muharrem Ozan Cengiz, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Ozan Sol, Murat Türkkan, İhsan Furkan Deniz

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Silivrispor: Yusuf Onur Arıkan, Furkan Safi, Tufan Zahid Arslan, Ali Aytemur, Süleyman Özdamar, Batuhan Ünsal, Orhan Gülle, Eşref Korkmazoğlu, İsmail Düzgün, Berkant Şahin Kök, Tolgahan Erbay

Teknik Direktör: Tahir Şems Önal

Hakem: Tolga Sancak, Mehmet Şengül, Mahmut Gülle, Murat Türkoğlu

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Sakaryaspor 1 - Altay 0
Silivrispor 1 - Nazilli Belediyespor 1
Silivrispor - Nazilli Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Sakaryaspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Altay 1 - Kırklarelispor 1
Şanlıurfaspor 3 - Silivrispor 0
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