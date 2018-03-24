İşte Orhangazispor - Düzcespor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Orhangazispor - Düzcespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 28. Haftasında Orhangazi İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erdoğan Özkaya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Orhangazi İlçe
Orhangazispor: Erman Öztürk, Kadir Gezer, Uğur Adem Gezer, Emre Aktaş, Ercan Karaca, Yunus Emre Mest, Yunus Topcu, Gökhan Öztürk, Muammer Erdoğdu, Mustafa Yüksektepe, Serkan Çelik
Teknik Direktör: Namık Altunsoy
Haberleri İstatistikleri
Düzcespor: Hüseyin İriç, Serhat Baştan, Ebu Sıddık Çelik, Buğra Temel, Mustafa Bedirhan Çelik, Zihni Aydın, Ali Alper Doğan, Burçak Özkanca, Hayrettin Cengiz, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş
Teknik Direktör: Timur Şahinel
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erdoğan Özkaya, Okan Akbal, Selim Şenöz, Sezer Polat
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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