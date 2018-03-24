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İşte Orhangazispor - Düzcespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ORHANGAZİSPOR - DÜZCESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Orhangazispor - Düzcespor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 28. haftasında Orhangazispor ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Orhangazispor - Düzcespor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Orhangazispor - Düzcespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 28. Haftasında Orhangazi İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erdoğan Özkaya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Orhangazi İlçe

Orhangazispor: Erman Öztürk, Kadir Gezer, Uğur Adem Gezer, Emre Aktaş, Ercan Karaca, Yunus Emre Mest, Yunus Topcu, Gökhan Öztürk, Muammer Erdoğdu, Mustafa Yüksektepe, Serkan Çelik

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Düzcespor: Hüseyin İriç, Serhat Baştan, Ebu Sıddık Çelik, Buğra Temel, Mustafa Bedirhan Çelik, Zihni Aydın, Ali Alper Doğan, Burçak Özkanca, Hayrettin Cengiz, Enver Ayyıldız, Oktay Gümüş

Teknik Direktör: Timur Şahinel

Hakem: Erdoğan Özkaya, Okan Akbal, Selim Şenöz, Sezer Polat

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Düzcespor 2 - Kemerspor 2003 2
Düzcespor - Kemerspor 2003 maç kadroları belli oldu...
Erzin Belediyespor 5 - Orhangazispor 1
Erzin Belediyespor - Orhangazispor maç kadroları belli oldu...
Orhangazispor 1 - 12 Bingölspor 1
İşte Orhangazispor - 12 Bingölspor maçında ilk 11'ler
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