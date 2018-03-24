Tuzlaspor - Bucaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Tuzlaspor - Bucaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. Haftasında Tuzla Belediye Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Tuzla Belediye
Tuzlaspor: Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, İsmail Çipe, Hacı Mustafa Karabulut, Ayhan Tuna Üzümcü, Turgay Gölbaşı, Can Demir Aktav, Lider Koç, Berat Ali Genç, Murat Yılmaz
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Toraman, Onur Alkan, İbrahim Şirin, İlyas Çakmak, Ömer Kanberoğlu, Emre Özkan, Murat Akyüz, Uğurcan Yazğılı, Sancar Yıldırım, Saruhan Fındıkcı
Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Atilla Karaoğlan, Kadir Kantekin, Mehmet Pekmezci, Barkın Kara
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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