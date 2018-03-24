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Tuzlaspor - Bucaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TUZLASPOR - BUCASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Tuzlaspor - Bucaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Tuzlaspor ile Bucaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tuzlaspor - Bucaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Tuzlaspor - Bucaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. Haftasında Tuzla Belediye Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tuzla Belediye

Tuzlaspor: Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, İsmail Çipe, Hacı Mustafa Karabulut, Ayhan Tuna Üzümcü, Turgay Gölbaşı, Can Demir Aktav, Lider Koç, Berat Ali Genç, Murat Yılmaz

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Toraman, Onur Alkan, İbrahim Şirin, İlyas Çakmak, Ömer Kanberoğlu, Emre Özkan, Murat Akyüz, Uğurcan Yazğılı, Sancar Yıldırım, Saruhan Fındıkcı

Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen

Hakem: Atilla Karaoğlan, Kadir Kantekin, Mehmet Pekmezci, Barkın Kara

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Bucaspor 3 - Sancaktepe Bel. 3
Tuzlaspor 2 - Sivas Belediyespor 0
İşte Tuzlaspor - Sivas Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bucaspor - Sancaktepe Bel. maç kadroları belli oldu...
Sivas Belediyespor 3 - Bucaspor 1
Mersin İdmanyurdu 0 - Tuzlaspor 5
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