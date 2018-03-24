İşte Hatayspor - Eyüpspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Hatayspor - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Soner Örnek, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Yılmaz Özeren, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
Eyüpspor: Doğukan Bad, Berkan Burak Turan, Bilal Gülden, Vahit Yaşar, Dede Çelik, İsmail Ayaz, Serkan Çalık, Evren Özyiğit, Kıvanç Salihoğlu, Yüksel Kayaalp, Kubilay Akyüz
Teknik Direktör: Ekrem Al
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Mehmet Vargün, Murat Tuğberk Curbay, Lütfullah Aslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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