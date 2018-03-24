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İşte Hatayspor - Eyüpspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE HATAYSPOR - EYÜPSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Hatayspor - Eyüpspor maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Hatayspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Hatayspor - Eyüpspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Hatayspor - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 28. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Soner Örnek, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Yılmaz Özeren, Akın Alkan, Sinan Kurumuş, Sadi Karaduman, Volkan Altınsoy, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Eyüpspor: Doğukan Bad, Berkan Burak Turan, Bilal Gülden, Vahit Yaşar, Dede Çelik, İsmail Ayaz, Serkan Çalık, Evren Özyiğit, Kıvanç Salihoğlu, Yüksel Kayaalp, Kubilay Akyüz

Teknik Direktör: Ekrem Al

Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Mehmet Vargün, Murat Tuğberk Curbay, Lütfullah Aslan

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Etimesgut Bld. 0 - Hatayspor 3
Eyüpspor 2 - Keçiörengücü 1
İşte Etimesgut Bld. - Hatayspor maçında ilk 11'ler
İşte Eyüpspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler
Kastamonuspor 1966 2 - Eyüpspor 1
Hatayspor 0 - Menemen Bel. 0
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