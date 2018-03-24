Altınordu'dan yaşlılara vefa

Efsane futbolcu Sait Altınordu'nun eşi Nimet Ayhan Altınordu ile başlayan ziyaret serisi, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Salih Mertan, eski kulüp başkanı İlyas Gönen, eski yönetici Cavit İşyapan, efsane takımın oyuncusu Hikmet Orhunbilge, İzmir futbolunun unutulmaz isimlerinden Şakir Kuruş, Amigo Sarı Yaşar (Yaşar Tunçses) ve Oyuncu İzleme Antrenörü Orhan Yüksel ile devam etti.

Minik kramponlar Altınordu ve İzmir futbol tarihinin kilometre taşı sayılan isimleri yakından tanıma fırsatı elde ederken, çok önemli hikayeleri de birinci ağızdan dinledi. Nimet Anne, gençlere altın değerinde öğütler verirken, Salih Mertan Altınordu'nun hangi aşamalardan geçip bugünlere geldiğini bir bir anlattı. Amigo Sarı Yaşar, "Bir baba hindi" tezahüratının doğuş hikayesini paylaştı. Hikmet Orhunbilge ise yıllarca aynı formayı giymenin ne kadar değerli bir şey olduğunun altını çizdi. İlyas Gönen ile Mertan, "Altınordu şampiyon olsun Kordon'dan denize atlayacağız" diyerek espriler yaptı.

Evi bir müze haline gelen Şakir Kuruş ziyareti ise herkese adeta son 50-60 yılın bir özeti gibi geldi.

Bayern Münih'i yendi

Öte yandan Almanya'da bulunan Altınordu U17 takımı, son maçında Alman devi Bayern Münih'i 3-2 mağlup etti. FC Bayren Cumpus'te oynanan karşılaşmadaki İzmir ekibinin gollerini 19'uncu dakikada Salih, 32'nci dakikada Barışcan, 67'nci dakikada ise Mustafa kaydetti. Kırmızı-lacivertliler Almanya'daki hazırlık maçlarında Greuther Fürth'ü 4-1, FC Augsburg'u 4-0'lık skorlarla yenmişti.