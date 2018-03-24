Beşiktaş'ta Demba Ba pişmanlığı

Demba Ba, Göztepe’de golleri sıralarken Beşiktaş’ın ara transferde büyük umutlarla renklerine kattığı Vagner Love’ın formsuzluğu gündemi meşgul ediyor.

Beşiktaşı yöneticilerin Demba Ba yanıtı ise şu şekilde:

"Herkes bugünkü şartlara göre konuşuyor. Ama 1.5 yıl futbol oynamamış sakat bir oyuncuydu ve ne yapacağını hiç kimse kestiremezdi. Takım şampiyonluğa gidiyordu ve doğrudan katkı sağlayacak bir oyuncu olarak Vagner Love’un daha avantajlı olduğunu düşündük. Demba Ba’nın ortaya koyduğu performans ise gerçekten takdirlik." (Akşam)