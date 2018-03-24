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Beto, Göztepe'de kaldı!
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BETO, GÖZTEPE'DE KALDI!

Beto, Göztepe'de kaldı!

Göztepe’nin 36 yaşındaki kalecisi Beto’nun sözleşmesi otomatik olarak uzadı.

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20 lig maçına çıktığı için mukavelesi 2019’un Haziran ayına kadar yenilenen Portekizli file bekçisi, daha önce yaptığı açıklamada “Futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Belki de 40 yaşına kadar oynayabilirim” demişti.

Bu sezon çıktığı 22 lig karşılaşmasında 3 kez penaltı kurtaran ve ortaya koyduğu performansla Göztepe’nin başarısında kilit rol oynayan Beto, Portekiz Milli Takımı’na da çağrılmaya devam ediyor. (Fanatik)

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