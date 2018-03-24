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Konyaspor'da Sergen Yalçın seferberliği!
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KONYASPOR'DA SERGEN YALÇIN SEFERBERLİĞİ!

Konyaspor'da Sergen Yalçın seferberliği!

Kayserispor karşılaşmasında hakem tarafından ihraç edilen Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a, PFDK 1 maç ceza verilmişti.

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Konyaspor yönetimi Sergen hoca için Tahkim Kurulu’na itiraz etmeye hazırlanırken, detaylı bir savunma hazırlanıyor.

Ligde son oynanan Kayserispor karşılaşmasında hakem tarafından ihraç edilen Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a, PFDK 1 maç ceza vermişti. Yeşil-Beyazlı yönetim, kritik Osmanlıspor mücadelesinde kulübede yer alamayacak

Sergen Hoca için Tahkim Kurulu’na itiraz etmeye hazırlanırken, detaylı bir savunma hazırlanıyor. Öte yandan 1 Nisan Pazar günkü Osmanlı maçının hazırlıklarını sürdüren Konyaspor’da, Eto’o’nun idmanlardaki performansı yüzleri güldürüyor. (Fanatik)
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