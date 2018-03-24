Konyaspor'da Sergen Yalçın seferberliği!

Konyaspor yönetimi Sergen hoca için Tahkim Kurulu’na itiraz etmeye hazırlanırken, detaylı bir savunma hazırlanıyor.
Ligde son oynanan Kayserispor karşılaşmasında hakem tarafından ihraç edilen Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a, PFDK 1 maç ceza vermişti. Yeşil-Beyazlı yönetim, kritik Osmanlıspor mücadelesinde kulübede yer alamayacak
Sergen Hoca için Tahkim Kurulu’na itiraz etmeye hazırlanırken, detaylı bir savunma hazırlanıyor. Öte yandan 1 Nisan Pazar günkü Osmanlı maçının hazırlıklarını sürdüren Konyaspor’da, Eto’o’nun idmanlardaki performansı yüzleri güldürüyor. (Fanatik)
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