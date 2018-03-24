Giuliano: 'Rusya’da olacağım'

Teknik direktör Tite, Giuliano’nun yerine Beşiktaşlı Talisca’yı tercih etti.

Açıklanan bu kadronun, Dünya Kupası’na çağırılacak ekip olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Ancak Fenerbahçe’nin Sambacısı, bu dev şampiyonayla ilgili umudunu koruyor.

Dünya Kupası’nda oynamanın çocukluk hayali olduğunu söyledi. Giuliano, “Son maçlar için milli davet almamış olabilirim. Ancak bu benim pes edeceğim anlamına gelmiyor. Kendimi gösterebileceğim birçok karşılaşma daha var. Ne yapıp edip, Rusya’daki şampiyonada ülkemi temsil edeceğim” ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, lig yarışında geride kaldıklarını belirtip, “Ancak matematiksel şansımız devam ettiği sürece savaşacağız. Türkiye Kupası’nı ise mutlaka kazanacağız” dedi. (Fanatik)