Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması!

Son dönemde ismi tekrardan Çin kulüpleri ve Rus ekipleri ile anılan 32 yaşındaki futbolcu, “Sezon başında Trabzonspor’a çok isteyerek geri döndüm. İkinci evim dediğim şehirde başarılı olmaya, beni seven insanların yüzlerini güldürmeye geldim. Bu nedenle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her fırsatta takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu söylentiler nereden ve neden çıkıyor bilmiyorum. Taraftarımızın aklı böyle bir şeye takılmasın. Trabzonspor’da kalacağım” dedi.

Yılmaz: ‘Kaçıp gitmek yakışmaz’

2020 yılına kadar sözleşmesi olduğunu hatırlatan Burak, “Şu anda her şey istediğimiz gibi gitmiyor olabilir. Camia içerisinde sıkıntılar da olabilir. Ancak bu dönemlerde bizim gibi tecrübeli futbolcuların sorumluluğu daha da artar. İlk fırsatta bırakıp gitmek bize yakışmaz. Hiçbir zaman böyle bir karakterde olmadım, olmayacağım. Bu durumda takım için daha çok mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.