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Fenerbahçe kafilesi Bolu'da
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FENERBAHÇE KAFİLESİ BOLU'DA

Fenerbahçe kafilesi Bolu'da

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile hazırlık karşılaması yapacak Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe takımı Bolu'ya geldi.

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Bolu Atatürk Stadyumu'nda bu akşam oynanacak hazırlık maçı için kentte gelen sarı- lacivertli ekibi, taraftarlar otel girişinde coşkuyla karşıladı.

Sporseverler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a çiçek verirken futbolculara da sevgi gösterisinde bulundu.

Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.

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