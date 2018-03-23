Fenerbahçe kafilesi Bolu'da

Bolu Atatürk Stadyumu'nda bu akşam oynanacak hazırlık maçı için kentte gelen sarı- lacivertli ekibi, taraftarlar otel girişinde coşkuyla karşıladı.
Sporseverler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a çiçek verirken futbolculara da sevgi gösterisinde bulundu.
Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.
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