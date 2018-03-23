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En çok ceza alan takım Fenerbahçe
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EN ÇOK CEZA ALAN TAKIM FENERBAHÇE

En çok ceza alan takım Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de en çok ceza alan takım Fenerbahçe... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sarı-lacivertlilere bu sezon, 2 milyon 135 bin lira para cezası verdi.

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Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 26 haftasında 18 takıma toplam 7 milyon 572 bin 200 lira ceza verildi. Bu alanda listenin en üstündeki takım Fenerbahçe oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe'ye verdiği ceza miktarı, sezon bitimine 8 hafta kala 2 milyon 135 bin liraya ulaştı.

Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezon da, 1 milyon 728 bin lira para cezası ile listenin ilk sırasındaydı. Sarı-lacivertliler bu cezaları, küfür, yönetici demeçleri ve saha olayları nedeniyle aldı.

Beşiktaş 2. sırada...En az ceza alan takım ise Antalyaspor

Listenin ikinci sırasında 1 milyon 60 bin lira ile Beşiktaş bulunuyor. Listenin en altındaki takım ise Antalyaspor oldu. Kırmızı-beyazlılar 10 bin 500 lira ceza aldı. 

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