En çok ceza alan takım Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 26 haftasında 18 takıma toplam 7 milyon 572 bin 200 lira ceza verildi. Bu alanda listenin en üstündeki takım Fenerbahçe oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe'ye verdiği ceza miktarı, sezon bitimine 8 hafta kala 2 milyon 135 bin liraya ulaştı.
Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezon da, 1 milyon 728 bin lira para cezası ile listenin ilk sırasındaydı. Sarı-lacivertliler bu cezaları, küfür, yönetici demeçleri ve saha olayları nedeniyle aldı.
Beşiktaş 2. sırada...En az ceza alan takım ise Antalyaspor
Listenin ikinci sırasında 1 milyon 60 bin lira ile Beşiktaş bulunuyor. Listenin en altındaki takım ise Antalyaspor oldu. Kırmızı-beyazlılar 10 bin 500 lira ceza aldı.
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