Galatasaray'da alacaklılar kapıya dayandı!

Galatasaray'da hangi taşı kaldırsan altından alacaklı çıkıyor. Başkan Mustafa Cengiz seçildiklerinden bu yana 190 milyon lira (40 milyon euro) nakit borç ödediklerini söylemesine karşın borçlular bir bir kapıyı çalmaya devam ediyor. Cengiz son olarak görevine son verilen İgor Tudor'un 1.5 milyon euro'luk tazminat davası açtığını ve parasını istediğini ifade ederken Sao Paulo ve Selçuk'un menajeri de sıraya girdi. Mart ayı başında Maicon'un geciken bonservis taksitlerinden birini ödeyen G.Saray diğer 1 milyon euro'luk ödemeyi Nisan ayına erteleyip süre almıştı. Sao Paulo, ertelenen 1 milyon euroluk ödemeyi, Galatasaray kulübünün Nisan ayının ilk haftasında yapmasını istedi. 4-5 ay geciken bonservis taksidi nedeniyle Brezilya ekibini geçen ay FIFA'ya gitmesini önleyip dil döken Galatasaray yönetimi, Nisan ayında ilk iş Maicon'un bonservis taksidini ödeyecek
ÖDEME EMRİ ÇIKARTTI
Uzun süredir Galatasaray forması giyen Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer edilmesiyle ilgili menajeri Batur Altıparmak ve kulüp yetkilileri arasında 14 Haziran 2011'de imzalanan 600 bin avro ve yüzde 18 KDV bedelli simsarlık sözleşmesi dava konusu oldu. Altıparmak, menajerliğini yaptığı Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağı ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne 6. İcra Müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri çıkarttırdı. (Fotomaç)
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