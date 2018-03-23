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Başakşehir'den Emre Akbaba hamlesi
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BAŞAKŞEHİR'DEN EMRE AKBABA HAMLESİ

Başakşehir'den Emre Akbaba hamlesi

Şampiyonluk kovalayan Başakşehir milli arada transfer için düğmeye bastı.

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Aytemiz Alanyaspor’un yıldızı Emre Akbaba’nın devre arasında gerçekleşmeyen transferi için yeniden harekete geçildi.

Başakşehir şampiyonluk kovalıyor, bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarını yapmaktan da geri durmuyor. Turuncu-Lacivertliler, son yıllara damga vuran Aytemiz Alanyaspor’un başarılı oyuncusu Emre Akbaba’yı renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Ara transfer döneminde Akdeniz ekibiyle masaya oturan ve son anda yaşanan pürüz nedeniyle gerçekleşmeyen transfer için görüşmeler yeniden başlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın her fırsatta en beğendiği oyuncular arasında gösterdiği Emre için yönetime, “Bize önümüzdeki dönemde çok büyük faydası olur” yorumunda bulunduğu belirlendi.



5 milyon Euro istediler



Devre arasındaki görüşmelerde Başakşehir, milli oyuncu için 3 milyon Euro artı Mehmet Batdal’ı vermişti. Ancak Akdeniz ekibi 5 milyon Euro bonservis talep ettiği için görüşmeler askıya alınmıştı. Gelecek sezon da yine zirveye oynamak isteyen, bir yandan da takımın yaş ortalamasını düşürmeyi planlayan İstanbul temsilcisi bu kez transferde bütçeyi zorlayacak. Emre Akbaba’nın da yeni sezonda Başakşehir forması giymek istediği konuşuluyor.



Lucescu’nun gözdesi



Aytemiz Alanyaspor forması ylas 1. Lig’de yaşadığı şampiyonluğun ardından Süper Lig’de de hep üzerine koyarak devam eden Emre Akbaba, artık milli takımın da değişmez isimlerinden. Başarılı oyuncu, A Milli Ta kım Te knik Direktörü Mirc ea Lucecu tarafından son iki aday kadroya dahil edildi. Emre’nin hazırlık maçlarında şans bulması bekleniyor. (Fanatik)

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