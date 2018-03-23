Trabzonspor'da kongre zirvesi

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, aday adayları ile görüşmek için dün İstanbul’a gitti. Sürmen’in burada İbrahim Hacıosmanoğlu, Nuri Albayrak ve diğer aday olması beklenen isimlerle görüşme yapması bekleniyor.

Bordo-Mavili camiada artık tüm gündem Nisan ayında yapılacak olağanüstü kongre... Şehirde her geçen gün kongre heyecanı artarken, ciddi bir şekilde çalışmalar da başladı. Trabzonspor’da Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, dün aday adayları ile görüşmek için İstanbul’a gitti. Birkaç gün İstanbul’da kalacak olan Sürmen’in burada başkanlık için adı geçen İbrahim Hacıosmanoğlu, Nuri Albayrak, Nevzat Aydın, Mehmet Yiğit Alp ve onursal başkan Mehmet Ali Yılmaz ile bir görüşme yapması bekleniyor.





Yol haritası belirlenecek



Bordo-Mavili camianın büyük bir bölümü kongrede ‘tek aday’ çıkması yönünde birleşirken, birkaç önemli ismin ise bu duruma karşı olduğu öğrenildi. Tek aday üzerinde uzlaşılması gerektiğini düşünenlerden biri olan Sürmen, aday adayları ile bu konuyla ilgili olarak görüşecek. Sürmen’in yapacağı görüşmeler sonrasında ise kongrede nasıl bir yol izleneceği belirlenecek.



‘Birlik olmanın zamanı geldi’



Trabzonspor eski teknik direktörü ve alt yapı koordinatörü Sadi Tekeloğlu, kulübün saygınlığına zarar vermeden kampanya başlatmaları gerektiğini söyledi. Tekelioğlu, “Artık Trabzonspor’un ayağa kalkma zamanı geldi. Gün kurtuluş günüdür. Az çok demeden yardım kampanyası başlatalım” dedi. (Fanatik)