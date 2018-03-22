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Akhisar maçını rezalet olarak değerlendirmek art niyettir!
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AKHİSAR MAÇINI REZALET OLARAK DEĞERLENDİRMEK ART NİYETTİR!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Akhisar maçı sonrası değerlendirme toplantısı yaptı...

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Spor Toto Süper Lig’de kalmak için bu sezon 35-37 puanın yeterli olacağını savundu.

Ümit Özat, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, 27 puanla Gençlerbirliği’nin 16. sıradaki yerinin kırmızı-siyahlı taraftarı tedirgin edebileceğini belirterek, "Önümüzde 8 haftalık yol, herkesin de birbirinden zor maçları var. Bizim görevimiz moralleri yüksek tutmak." dedi.

Gençlerbirliği’nin ligden düşmek gibi bir endişesi olmayacağına vurgu yapan Özat, "Önümüzdeki 4 maçta 6 puan toplamayı hedefliyoruz. Sonrasında rakibimiz diyebileceğimiz Antalyaspor ile karşılaşacağız." diye konuştu.

Ligde kalmak için 35-37 puanın yeterli olacağını düşündüğünü dile getiren Özat, "Evkur Yeni Malatyaspor maçından da kötü bir sonuçla dönebiliriz. Futbolda her şey var. İnişli çıkışlı dönemlerin olması doğaldır. Puan ortalamasındaki düşüşü dışarıdan getireceğimiz bir galibiyetle telafi edebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği bir tane. Başta ben olmak üzere herkesin sahip çıkması lazım." diyen Özat, şunları kaydetti:

"Camiaya bu mesajı vermek istedim. Kul kurar kader gülermiş. 40-43 puan hedefim hala devam ediyor. Sezon sonuna kadar hedefimiz 12-14 puan toplamak. Bizim bu ligde düşme gibi bir sorunumuz olmayacak. Bütün enerjim, kalbim ve beynimle bu takımın başarılı olması için elimden geleni yapıyorum. Hiçbir hayalim bu saatten sonra bu takımın ligde kalmasını sağlamaktan daha önemli değil."
 

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Şakir
22 Mart 201818:46
Bu basın toplantısının sebebini ve muhteremin ne söylediğini anlayan var mı ? Diyor ki ; "Malatyaya da yenilebiliriz." arkasından Galatasaray maçı var, onu da kaybedersek kalan 6 maçta 11-12 puan toplamamız var. Bu takım değil alt sıralardaki hiçbir takım maç başına 2 puan toplayıp ligde kalamaz. Yanlış hesap yapıyor.
1
F.Kaya
22 Mart 201818:27
Umit takima odaklan. Herkes seni begenmek takdir etmek zorunda. Herkese herşeye bir cevap verme pesindesin. İnsanlar senin yuzunden artık Gençlerbirliği ni antipatik buluyor. Takimi kumede tut. Ve git. Yada hemen git baskasi kumede tutsun..Ziya Dogan a bile raziyim. Yeterki sus artik ya. Sus!!!!
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