Mustafa Kaplan'a 4 maç ceza...

Gümüşhane maçında hakeme itiraz nedeni ile tribüne gönderilen Mustafa Kaplan'a PFDK'dan 4 maç ceza geldi.
İşte PFDK'nın bugün açıkladığı karar...
HACETTEPESPOR Kulübü sporcusu BURAK ÇOLAK'ın, 19.03.2018 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada HACETTEPESPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KAPLAN'ın, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihraç sonrası müsabaka 4.hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
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