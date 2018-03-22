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PFDK'dan Ankaragücü taraftarına yine ceza..
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PFDK'DAN ANKARAGÜCÜ TARAFTARINA YİNE CEZA..

PFDK'dan Ankaragücü taraftarına yine ceza..

Ankaragücü - Eskişehirspor maçında yapıldığı iddia edilen kötü tezahürat nedeni ile Ankaragücü kale arkaları ceza yedi. 

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Ankaragücü - Eskişehirspor maçında yapıldığı iddia edilen kötü tezahürat nedeni ile Ankaragücü kale arkaları ceza yedi. 

PFDK kararına göre Ankaragücü'nün içerde oynayacağı Giresunspor maçında Gecekondu ve saatli tribünde Eskişehirspor maçını izleyen taraftarlar yer alamayacak.

Karar şu şekilde...

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 18.03.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GENÇLİK PARKI KALE ARKASI A,B,C,D,E,F,G, SAATLİ KALE ARKASI D,E,F,G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

 
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3
Angaralı
22 Mart 201819:49
Ayıp yaaaa yanlış kararlar veren bizim puan almamamız için hep eses lehine düdük çalan hakeme nedemişiz HAKEM DIŞARI bunun nesi küfür bütün maçlarda söylenen söz HERŞEYE RAĞMEN O TRÜBİNLER YİNE DOLACAK VE BU TAKIM HER ENGELE KARŞI SÜPERLİGE ÇIKACAK TFF de ÜMRANİYE RİZEDE BU OYUNDAN BİRŞEY ÇIKARAMIYACAK GİRESUN MACI GÖRÜN YİNE YENİDEN DOLACAK
2
Cankirili Simsar Seco
22 Mart 201817:52
ANKARAGUCU RUHUNU ATASINDAN SEHIDINDEN ALIYOR .Siz TFF de, Rize Mafyasida,Tupcusude, Hakemide,alayiniz gelin farketmez.CANAKKALEDE, SAMSUNDA,ERZURUMDA,SIVASTA VE ANKARADA ATATURK VE MILLET RUHU SIZI HER ZAMAN YENECEKTIR. 2019 secimlerine birsey kalmadi.AKP destekli takimlariniz varsa bizimde 600 bin potansiyel oyumuz var. Ankaragucune oyun oynandikca gorusuruz.
1
nöri gantar
22 Mart 201817:24
küfür edin laa.
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