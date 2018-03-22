PFDK'dan Ankaragücü taraftarına yine ceza..

Ankaragücü - Eskişehirspor maçında yapıldığı iddia edilen kötü tezahürat nedeni ile Ankaragücü kale arkaları ceza yedi.

PFDK kararına göre Ankaragücü'nün içerde oynayacağı Giresunspor maçında Gecekondu ve saatli tribünde Eskişehirspor maçını izleyen taraftarlar yer alamayacak.

Karar şu şekilde...

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 18.03.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GENÇLİK PARKI KALE ARKASI A,B,C,D,E,F,G, SAATLİ KALE ARKASI D,E,F,G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,