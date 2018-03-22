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Göztepe'de Demba Ba'ya 2 yıllık sözleşme!
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GÖZTEPE'DE DEMBA BA'YA 2 YILLIK SÖZLEŞME!

Göztepe'de Demba Ba'ya 2 yıllık sözleşme!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Göztepe'ye Çin'in Shanghai Shenhua takımında transfer olan dünyaca ünlü golcü Demba Ba, sarı-kırmızılılarla 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

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Uzun süre sahalara uzak kalarak geldiği Göztepe ile sezon sonuna kadar maç başı 40 bin TL karşılığında anlaştığı öğrenilen Senegalli forvetle bir araya gelen Başkan Mehmet Sepil'in yeni kontrat konusunda önemli mesafe katettiği bildirildi.

Demba Ba'nın takımda kalmasını çok isteyen Sepil'in yarın yurt dışından geleceği ve tecrübeli futbolcuyla bir kez daha görüşeceği öğrenildi. İlk görüşmesinde Ba ile para konuşmadığı bildirilen Sepil'in transferi kesin olarak bitireceği ifade edildi. Demba Ba'nın da Göztepe'de mutlu olduğu ve burada kalmaktan yana tavır sergilediği vurgulandı. Başkan Sepil'in 33 yaşındaki golcü ile altyapıda da işbirliği yapacağı dile getirildi.

Demba Ba'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde futbol akademisi açtığı ve Göztepe ile ortak çalışmalar yapabileceği kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda 7 maça çıkan Ba, attığı 5 golle kalitesini konuşturdu. Taraftarın da kısa sürede sevgisini kazanan Demba Ba konusunda mutlu sona yaklaşan İzmir ekibi, sözleşmeleri mayıs ayında bitecek yerli futbolcular Selçuk Şahin, Günay ve Tanju'yla da masaya oturacak.

Yabancı futbolcular Leo ve Kosanovic'le ise lig bitimi görüşülecek. Göztepe ile 1 yıllık sözleşmesi olan teknik direktör Tamer Tuna'yla da görüşen Mehmet Sepil, genç çalıştırıcıyla bir aksilik olmazsa anlaşacak. Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan İzmir temsilcisinde kaleci Beto, stoper Kadu ve sağ bek Sabri'nin mukaveleleri oynadıkları maç sayısına göre otomatikman 1 sene daha uzamıştı.

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