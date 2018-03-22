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Fikret Orman'dan Katar çıkarması!
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FİKRET ORMAN'DAN KATAR ÇIKARMASI!

Fikret Orman'dan Katar çıkarması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, milli maç arasını fırsat bilip tanıtım ve işbirlikleri sağlamak için Katar'a gitti.

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Katar'da ziyaretlerde bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye ile görüştü.

Bakanlıkta gerçekleştirilen ziyarette, Orman'a siyah-beyazlı kulübün pazarlama ve sponsorluklar genel müdür yardımcısı Umut Kutlu ve iş adamı Ethem Sancak da eşlik etti.

Ziyaretin sonunda Fikret Orman, bakan Halid el-Atiyye'ye imzalı Beşiktaş forması verdi.

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