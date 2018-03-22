﻿
Vedat Muriç'in gol orucu sürüyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

VEDAT MURİÇ'İN GOL ORUCU SÜRÜYOR

Vedat Muriç'in gol orucu sürüyor

Çaykur Rizespor’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vedat Muriç, yeşil-mavililerde iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 8 haftada rakip fileleri havalandıramadı.

292 Okunma

Çaykur Rizespor’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vedat Muriç, yeşil-mavililerde iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 8 haftada rakip fileleri havalandıramadı.

Çaykur Rizespor’un devre arasında kaptan Leonard Kweuke’nin uzun süreleri sakatlığından dolayı forvet hattına Gençlerbirliği’nden transfer ettiği Kosavalı oyuncu Vedat Muriç, son haftalarda kendisinden bekleneni veremiyor. Yeşil-Mavili forma ile çıktığı ilk 3 maçta rakip filelere 4 gol yollayan Muriç, geride kalan 8 haftada gol atamadı. Muriç, Spor Toto 1’inci Lig’de en son 20'nci haftada deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında gol atmayı başarmıştı.

''Muriçe güveniyoruz''

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Vedat Muriç ikinci yarıya iyi başladı. İlk 3-4 haftada cebimizi doldurdu, sonraki 3-4 haftada cebimizden harcadı. Pozisyonları sonlandırma noktasında sorunlar yaşasa da Vedat bizim en güvendiğimiz oyuncularımızdan biri. Süper Lig’e yeniden yükselme hedefimiz doğrultusunda bize vereceği katkılar var. Muriç en kısa zamanda gollerini tekrar atmaya devam edecektir" dedi.
Spor Toto 1. Lig'de 4 haftalık program
Çaykur Rizespor 1 - Adanaspor 1
Çaykur Rizespor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...
Çaykur Rizespor zirvedeki yerini korudu
Rizespor'dan kritik galibiyet!
Boluspor 0 - Çaykur Rizespor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿