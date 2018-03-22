﻿
Halkbank, Avrupa'ya veda etti
﻿
Site İçi Arama
﻿

HALKBANK, AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Halkbank, Avrupa'ya veda etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu rövanş maçında İtalya'nın Sir Colussi Sicoma ekibine 3-0 yenilerek elendi.

350 Okunma

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu rövanş maçında İtalya'nın Sir Colussi Sicoma ekibine 3-0 yenilerek elendi.

Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 25-23, 25-23 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı.

Halkbank, Ankara'da oynanan ilk karşılaşmayı da 3-0 kaybetmişti. 

SIR COLUSSI SICOMA PERUGIA - HALKBANK: 3-0

SALON: Pala Evangelisti

HAKEMLER: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Igor Porvaznik (Slovakya)

PERUGIA: Zaytsev, Podrascanin, Atanasijevic, Berger, Anzani, De Cecco, Colaci (L) (Shaw, Ricci, Della Lunga)

HALKBANK: Mustafa Oğuz, Burutay, Faik Samed, Hernandez Ramos, Petric, Hakkı, Hasan (L), Alperay (L) (Loh, Chernokozhev)

SETLER: 25-23, 25-23, 25-13

SÜRE: 75 dakika (24',31',20')

ETİKETLER
1
Ümit Özat'tan sürpriz basın toplantısı...
Yiğiner: Şeytan taşlamaktan ibadet yapamıyoruz...
Osmanlıspor'da milli ara sona erdi
Hacettepe Spor 0 - Gümüşhanespor 2
Hacettepe Spor - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bülent Atlas KONTV'de...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿