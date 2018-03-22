Halkbank, Avrupa'ya veda etti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu rövanş maçında İtalya'nın Sir Colussi Sicoma ekibine 3-0 yenilerek elendi.
Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 25-23, 25-23 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı.
Halkbank, Ankara'da oynanan ilk karşılaşmayı da 3-0 kaybetmişti.
SALON: Pala Evangelisti
HAKEMLER: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Igor Porvaznik (Slovakya)
PERUGIA: Zaytsev, Podrascanin, Atanasijevic, Berger, Anzani, De Cecco, Colaci (L) (Shaw, Ricci, Della Lunga)
HALKBANK: Mustafa Oğuz, Burutay, Faik Samed, Hernandez Ramos, Petric, Hakkı, Hasan (L), Alperay (L) (Loh, Chernokozhev)
SETLER: 25-23, 25-23, 25-13
SÜRE: 75 dakika (24',31',20')
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