Ümit Özat'tan sürpriz basın toplantısı...

Ligde zor günler geçiren Gençlerbirliği'nden teknik direktör Ümit Özat, dün akşam antrenmanı sonrası sürpriz bir karar ile basın mensupları bugün saat 13:00'da tesislere davet edildi.

Gündemi ve konusu belli olmayan ve daha önceleri benzer basın toplantılarını pek yapmayan Ümit Özat'ın ne söyleyeceği gizemini koruyor.