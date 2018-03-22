Ümit Özat'tan sürpriz basın toplantısı...

Ligde zor günler geçiren Gençlerbirliği'nden teknik direktör Ümit Özat, dün akşam antrenmanı sonrası sürpriz bir karar ile basın mensupları bugün saat 13:00'da tesislere davet edildi.
Gündemi ve konusu belli olmayan ve daha önceleri benzer basın toplantılarını pek yapmayan Ümit Özat'ın ne söyleyeceği gizemini koruyor.
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