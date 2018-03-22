Yiğiner: Şeytan taşlamaktan ibadet yapamıyoruz...

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Kanal B’de Duygu Çalı’nın hazırlayıp sunduğu Günce programında kulüp ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz sezonun bütün zorluklara rağmen şampiyonluk ile tamamlandığını belirten Mehmet Yiğiner, “Bu sezon yarışmacı bir ekip kurduk. İlk hedefimiz Play Off’du. Daha sonra takımımızın yakaladığı galibiyet serileri ile ilk yarının sonlarına doğru hedefimiz direkt şampiyonluk oldu” dedi.

Mehmet Yiğiner’in değerlendirmeleri şöyle;

Ankara’nın Ankaragücü’ne her yönden sahip çıkması gerekiyor

Biz maddi manevi Ankaragücü’nü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Boluspor maçı için Bolu’ya gittik. Şehirde otoparklardan fiş alıyorum, Boluspor’a ibaresi var. Yani demek istediğim şehir sahip çıkmalıdır. Ankara’nın Ankaragücü’ne her yönden sahip çıkması gerekiyor. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne görev düşüyor. Bize de kalıcı gelirler verebilir. Otopark veya hafriyat olabilir bu gelirler. Geçmişte başka kulüpler aldı. Şimdi halk bunu istiyor. Ankara halkı bunları istiyor ve hak ediyor. Bizim kalıcı gelirlerimiz olsa biz rahat şampiyon oluruz ardından süper ligde de şampiyonluğa oynayan bir kulüp oluruz.

Ankaragücü taraftarına ön yargı var

Liglerin en centilmen taraftarı olarak, taraftarlarımız Türkiye’de ilk 3’e girer. Taraftarlarımız her şeyin farkında. Bilinçliler bu konuda. Deplasmanda rakipler ağza alınmayacak küfürler ediyor bizim takımımıza. Karşılık verilmiyor ama biz ceza yiyoruz. Taraftarlarımıza ön yargı var. Biz sadece adalet istiyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Taraftarımız tepkilerinde haklılar. Herkese eşit davranılsın.

Şeytan taşlamaktan ibadet edemiyoruz

Biz karşımıza çıkan sorunları sürekli çözme peşindeyiz. Kurumsallaşma adına büyük adımlar attık. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamladık. Şehirde çok güzel bir sinerji oluştu. Yine aynı şekilde sinerjiyi yakalamaya başladık. Taraftarlarımızın istediği gibi şehrin her bölgesinde store açmamız gerekiyor. Passolig konusunda da yeni başladık. Süper lige çıkınca bu sayı büyük oranda artacaktır. Teknik heyet, futbolcularımız ile hep bir aradayız. Önümüzde 6 final maç var. Bunları sorunsuz geçip kendimizi süper lige atmamız gerekiyor. Her şey daha güzel olacak. Hiç bir zaman bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.