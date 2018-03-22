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Karaman yönetiminde ilk antrenman
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KARAMAN YÖNETİMİNDE İLK ANTRENMAN

Karaman yönetiminde ilk antrenman

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 30 Mart Cuma günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Kırmızı-mavili ekip, yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. İdman öncesi futbolcularla bir toplantı gerçekleştiren Karaman, çalışmayı takip eden taraftarlarla da bir süre sohbet etti.

Çamlık Spor Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından teknik çalışmalar yaptı. İki saat süren idman, yarı sahada yapılan maçla sona erdi.

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