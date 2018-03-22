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Osmanlıspor'da milli ara sona erdi
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OSMANLISPOR'DA MİLLİ ARA SONA ERDİ

Osmanlıspor'da milli ara sona erdi

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapan mor-sarılı oyuncular, Batıkent Tesisleri'nde bir araya geldi.

Atiker Konyaspor maçı öncesi gerçekleştirilen ilk antrenmana ısınma koşusuyla başlayan başkent ekibi, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.

Dayanıklılık koşusuyla devam eden antrenman, açma germe egzersizleriyle son buldu.

İdmana, milli takımlarda bulunan Serdar Gürler ve Sokol Cikalleshi (Arnavutluk) katılmazken, tedavisine devam edilen Luiz Carlos takımdan ayrı koştu.

Antrenmanın ardından antrenörlerden Erkan Buz'un 44'üncü, oyunculardan Andreas Maxsö'nün ise 24. doğum günü kutlandı.

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