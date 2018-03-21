Spor Toto 1. Lig'de 4 haftalık program

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde karşılaşma programı şöyle:
- 29. hafta
31 Mart Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi)
15.00 Boluspor-Gaziantepspor (Bolu Atatürk)
15.00 Akın Çorap Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
1 Nisan Pazar:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor (Elazığ Atatürk)
15.30 Adanaspor-Samsunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
18.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok (Yeni Eskişehir)
18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
2 Nisan Pazartesi:
18.00 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor (Gaziantep)
- 30. hafta
6 Nisan Cuma:
18.00 Gaziantepspor-Adanaspor (Gaziantep)
7 Nisan Cumartesi:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep (Kazım Karabekir)
15.00 Adana Demirspor-Grandmedical Manisaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15.00 MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor (Ankara 19 Mayıs)
8 Nisan Pazar:
13.00 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk)
13.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)
15.30 Samsunspor-İstanbulspor (Stadı açıklanmadı)
18.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)
9 Nisan Pazartesi:
18.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)
- 31. Hafta
13 Nisan Cuma:
18.00 İstanbulspor-Gaziantepspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14 Nisan Cumartesi:
13.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)
15.00 Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi)
15.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)
15 Nisan Pazar:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)
13.00 Eskişehirspor-Samsunspor (Yeni Eskişehir)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (Manisa 19 Mayıs)
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)
16 Nisan Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
- 32. Hafta
20 Nisan Cuma:
18.00 Altınordu-Grandmedical Manisaspor (Bornova)
21 Nisan Cumartesi:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Elazığ Atatürk)
15.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor (Gaziantep)
15.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
22 Nisan Pazar:
13.00 Samsunspor-Denizlispor (Stadı açıklanmadı)
15.30 MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep (Ankara 19 Mayıs)
15.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
18.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
18.00 Çaykur Rizespor-Akın Çorap Giresunspor (Çaykur Didi)
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