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Fenerbahçe'ye Janssen müjdesi
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FENERBAHÇE'YE JANSSEN MÜJDESİ

Fenerbahçe'ye Janssen müjdesi

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Janssen'in dönüş tarihi netleşiyor.

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Ayak parmağındaki ödem nedeniyle uzun süre ayakkabı dahi giyemeyen Hollandalı oyuncunun, buna rağmen kuvvet çalışmalarını yaptığı ve fiziksel olarak iyi durumda olduğu öğrenildi.

Havuzda ve salonda çalışmalarına devam eden Janssen, önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Milli aranın ardından Kayserispor maçının kadrosunda olması beklenen Janssen'in 28. haftada Osmanlıspor ile oynanacak maçta yer alacağı belirtildi.

Başkent ekibine karşı forma giydiği takdirde, Hollandalı golcü tam 4 ay sonra takıma dönmüş olacak. Bu arada oyuncunun durumu, kulübü Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı yetkilileri tarafından da yakından takip ediliyor.

Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Ronald Koeman, Janssen'e her zaman ihtiyaç duyduklarını ve iyileşmesini beklediklerini açıkladı. 

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