Beşiktaş'tan Talisca atağı

Portekiz'in Ojogo gazetesindeki habere göre; siyah beyazlıların 21 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanarak, Brezilyalı yıldızı bonservisiyle birlikte kadrosuna katacağı aktarıldı.

Haberde Beşiktaş’ın, Talisca’ya yıllık 3 milyon avro maaş ödeyeceği de iddia edildi. Portekiz gazetesi, Manchester Unıted'ın da transfer listesinde olduğu öne sürülen Talisca'nın Beşiktaş'ta kalmayı istediğini de sütunlarına taşıdı.

Haberde, devre arasında Talisca'ya Çin'den 40 milyon avroluk bir teklif geldiği ancak Brezilyalı futbolcunun kariyer planlamasında böyle bir hedefi olmadığı için Beşiktaş'ta kaldığı da iddia edildi.

24 yaşındaki futbolcu, Brezilya Milli Takımı ile birlikte 2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Rusya ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor.