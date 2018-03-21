Galatasaray'da Terim farkı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yine önemli bir istatistiğe imza attı. Terim, takımın başına geçtiği 17. haftadan sonra şampiyonluk yarışındaki rakipleri Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den daha fazla puan topladı.
Galatasaray, Terim yönetiminde çıktığı 10 Süper Lig karşılaşmasında 22 puanı hanesine yazdırarak, liderlik koltuğuna oturdu.
Tecrübeli teknik adamın göreve geldiği dönemde Şenol Güneş'li Beşiktaş ve Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, 20 puan kazandı.
Aykut Kocaman'lı Fenerbahçe ise 16 puan toplayabildi. Galatasaray, Fatih Terim ile birlikte geride kalan 10 haftada 7 galibiyete imza attı.
Terim göreve geldikten sonra Şenol Güneş ve Abdullah Avcı 6'şar, Aykut Kocaman 4 galibiyet elde etti.
Fatih Terim'li Galatasaray, son 10 haftada atılan gol sayısında da rakiplerinin önüne geçti.
Galatasaray bu periyotta 27 kez fileleri havalandırırken, Başakşehir 17, Beşiktaş 19, Fenerbahçe 16 gol bulabildi
Terim'in takımın başına geçmesiyle rakiplerini geride bıraktığı bir diğer istatistik, yenen gol sayıları.
Geride kalan 10 haftada Galatasaray 7 gol yerken, aynı dönemde Başakşehir ve Beşiktaş 9, Fenerbahçe ise kalesinde 11 gol gördü.
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