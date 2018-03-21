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İşte Adana Demirspor'un borcu
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İŞTE ADANA DEMİRSPOR'UN BORCU

İşte Adana Demirspor'un borcu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu, kulübün mali bilançosunu açıklarken, toplam borcun 29 milyon 653 bin TL olduğunu söyledi.

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Aytaç Durak Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Adana Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Gökoğlu, yönetime geldikleri günden bu yana gelir ve giderlerle ilgili bilançoyu açıkladı.

Futbolculara ödeme yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını anlatan Gökoğlu, "Adana Demirspor Kulübü'nün şu an borcu nedir, yönetimdeki arkadaşlarla birlikte bir çalışma yaptık. Çünkü artık yalan ve iftiralardan dolayı açıklama kararı aldık. Bana göre kimse yalan ve iftira atmamalı, herkes bunu bilmeli. Size vereceğim bilgiler bir belgedir. 30 Mayıs itibariyle Adana Demirspor'un gelirleri 33 milyon 582 bin TL'dir. Kulübün giderleri ise toplam 33 milyon 572 bin TL. Bunlar gerçek rakamlardır. Bu rakamları herkes incelesin ve bilsin" diye konuştu.

Güncel borç

Geriye kalan ödemelerin 4 milyon 93 bin TL olduğunu belirten Gökoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimseye para ödenmemiş gibi bir ortam oluşturuluyor. Bilançoya bakıldığı zaman bu sezon futbolculara toplamda 9 milyon 100 bin TL ödeme yapılmış. Kimseye para ödememişiz diye bir şey yok. Sadece maç başı primlerinde aksaklık yaşadık. Başka bir borcumuz yok. Bu sıkıntılı dönemde futbolcu kardeşlerime söyledim bu borçlara senet yapalım, 5 veya 6 aya bölelim dedik, fakat onlar da kendi aralarında konuşmuşlar ve kabul etmediler. Bugün itibariyle Adana Demirspor'un borcu 29 milyon 653 bin TL. Rakamlar bunlar bunun aynısını takım kaptanımıza da vereceğim. Onlar da bunu değerlendirecek. Bu aşamada 2 kez futbolcular basın açıklaması yaptı. Keşke imkan olsaydı ödeseydik ama sıkıntılı dönem geçiriyoruz."  
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