Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan deplasmanında

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 27 maçta 19 galibiyet ve 8 yenilgi alırken Kızılyıldız MTS'nin 11 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 82-56 yenmişti.
Öte yandan, THY Avrupa Ligi tarihinde iki takım yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 6, Kızılyıldız MTS'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor.
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