Dardanelspor 0 - Yomraspor 1
TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında Dardanelspor ile Yomraspor 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yomraspor 1-0 kazandı.
Dardanelspor: Cüneyt Çelik, Veli Akbulut (76' Serhat Yazgan), Sinan Akgöl, Ahmed Emir Tekçam, Tahir Türker (64' Fatih Bozok), Şahinali Terzi (64' Ufuk Özbek), Hasan Türk, Sergen Piçinciol, Selim Asal, Uğur Uğur, Yusuf Bayram
Teknik Direktör: Vehbi Cevher
Haberleri İstatistikleri
Yomraspor: Tunahan Dikişci, Şenol Özyurt, Sinan Altınel, Muhammet Mahmut Emir, Alaattin Tosun, Münür Satılmış, Hamit Bayraktar, Ertan Çolak (84' Ozan Çetinkaya), Ali Özgür Basa, Enes Erdal İç, Yasin Reis (73' Mustafa Soytaş)
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Aydın, Nurettin Taşkesen, Emin Barlas, Alper Oran
Gol: DK 45: Yasin Reis (Yomraspor)
Sarı Kartlar: DK 21: Tahir Türker (Dardanelspor), DK 32: Münür Satılmış (Yomraspor), DK 39: Yasin Reis (Yomraspor), DK 39: Sinan Akgöl (Dardanelspor), DK 57: Cüneyt Çelik (Dardanelspor), DK 60: Uğur Uğur (Dardanelspor)
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