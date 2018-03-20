Akhisarspor arayı boş geçmeyecek

Teknik heyetin verdiği 3 günlük iznin ardından antrenmanlara yarın Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yeniden başlayacak yeşil-siyahlı ekip, 25 Mart Pazar günü Balıkesirspor Baltok'la hazırlık sınavında karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu'ndaki özel maç saat 16.00'da start alacak. Akhisarspor, kalan haftalarda maksimum galibiyeti elde ederek önce ilk 10 içinde kalmayı, ardından ilk 5 sırayı yakalamayı hedefliyor.
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