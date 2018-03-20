Altınordu işi sıkı tutuyor

Ligdeki bir çok takım hafta sonunu maç yapmadan geçirecekleri için 3-5 gün arasında izin yaparken, Eroğlu ekstra izin isteyen öğrencilerinin taleplerini geri çevirerek sadece 2 gün izin verdi. İzmir ekibi gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı.

Sezonun ilk yarısında 5 ve 7. haftalar arasında 3'te 3 yaparak milli maç arasına giren Altınordu, daha sonra 7 hafta galibiyete hasret kalmıştı. Aynı durumun tekrarlanmasından endişe eden Eroğlu, "İlk yarıda lige verilen aradan sonra başımız ağrıdı ve düşüş yaşadık. Kimsenin gevşemesini istemiyorum, hazırlıklara aynı tempoda devam edeceğiz. Sezonun bitimine 6 hafta kaldı. İşimizi sıkı tutmalıyız" dedi.

Erdoğan'ın cezasının bittiği Altınordu'da Hasan'ın hafif sakatlığı bulunuyor.

Konyaspor'a Ret

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, milli maç arasında Altınordu'ya hazırlık maçı oynama teklifi sundu. Konya ekibi özel randevuda konuk etmek istediği İzmir temsilcisinin tüm masrafları karşılamayı teklif etse de Altınordu, genç futbolcularının milli takımda olması nedeniyle bu teklife olumsuz yanıt verdi. Altınordu'da kaleci Berke, sol bek Yusuf ve sağ kanat Barış Ümit Milli Takım kadrosunda yer alıyor.

Çanakkale ziyareti

Altınordulu minik futbolcular, Çanakkale'de katıldıkları turnuvanın ardından Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde bu topraklar için canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha andı. U10 ve U11 takımı oyuncuları, 103 yıl öncesine yolculuk yapıp Çanakkale Zaferi’nin ülkemiz için ne denli önemli olduğunu yaşayarak öğrendi. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’ni gezen çocuklar, daha sonra Şehitler Abidesi önünde aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu. Minikler Anafartalar Siperliği'nde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.