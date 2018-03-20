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Fikret Orman: Şampiyon olacağız
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FİKRET ORMAN: ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Fikret Orman: Şampiyon olacağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, önlerinde sekiz maçın daha olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır'. Başakşehir'e yenildik ama, biz bu şampiyonluğu alacağız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün akşam düzenlenen 115'nci yıl kutlamalarına katılan Orman, Medipol Başakşehir karşısında şansız değil, iyi olmadıkları için yenildiklerini ifade etti.

Önlerine bakacaklarını kaydeden Fikret Orman, "Önümüzde daha sekiz maç var. Çok sular geçer altından. Bizim açımızdan özeleştiri yapma süreci bu. Şenol Güneş hocamızla birlikte kazanacağız, yine şampiyon olacağız" dedi.

Taraftarlarla beraber olmanın önemli olduğuna dikkat çeken Orman, "Maç kaybetmiş olabiliriz. Ama biz sizlerle birlikte şampiyon olacağız. Birlik olacağız" diye konuştu.

Kıbrıslı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği geceyi düzenleyenlere teşekkür eden Orman, "Kıbrıs'ı da çok sevdiğini" söyledi. Sanatçı Ömür Gedik'in de sahne aldığı gecede, taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.

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