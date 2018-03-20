Dardanelspor - Yomraspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında Dardanelspor ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da 18 Mart Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Aydın yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 18 Mart
Dardanelspor: Sinan Akgöl, Uğur Uğur, Selim Asal, Ahmed Emir Tekçam, Sergen Piçinciol, Hasan Türk, Şahinali Terzi, Cüneyt Çelik, Tahir Türker, Yusuf Bayram, Veli Akbulut
Teknik Direktör: Vehbi Cevher
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Yomraspor: Sinan Altınel, Münür Satılmış, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Enes Erdal İç, Muhammet Mahmut Emir, Alaattin Tosun, Hamit Bayraktar, Yasin Reis, Ertan Çolak, Tunahan Dikişci
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
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Hakem: Mustafa Aydın, Nurettin Taşkesen, Emin Barlas, Alper Oran
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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