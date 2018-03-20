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Dardanelspor - Yomraspor maç kadroları belli oldu...
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DARDANELSPOR - YOMRASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Dardanelspor - Yomraspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında Dardanelspor ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Dardanelspor - Yomraspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında Dardanelspor ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da 18 Mart Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Aydın yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 18 Mart

Dardanelspor: Sinan Akgöl, Uğur Uğur, Selim Asal, Ahmed Emir Tekçam, Sergen Piçinciol, Hasan Türk, Şahinali Terzi, Cüneyt Çelik, Tahir Türker, Yusuf Bayram, Veli Akbulut

Teknik Direktör: Vehbi Cevher

Yomraspor: Sinan Altınel, Münür Satılmış, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Enes Erdal İç, Muhammet Mahmut Emir, Alaattin Tosun, Hamit Bayraktar, Yasin Reis, Ertan Çolak, Tunahan Dikişci

Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender

Hakem: Mustafa Aydın, Nurettin Taşkesen, Emin Barlas, Alper Oran

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Bayrampaşa 3 - Dardanelspor 2
Bayrampaşa - Dardanelspor maç kadroları belli oldu...
Yomraspor 1 - Düzcespor 1
7
Klasspor 10 yaşında...
Dardanelspor 0 - Çatalca Spor 1
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